Pari tra Lupa Frascati e Arce nella terza di Eccellenza

Pari pieno di emozioni tra Lupa Frascati e Arce, che si sono date battaglia sul campo del Frascati. I padroni di casa hanno sofferto in avvio l'aggressività dell'Arce, che però non riesce a sfondare nei primi minuti. La Lupa reagisce con Pompili e Nohman ma a passare in vantaggio sono gli ospiti, con Pintori che capitalizza il rigore guadagnato da Felea, che raccoglie un lancio dalla difesa e viene steso da Iali. Il Frascati prova a riequilibrare con Pagliaroli, ma spedisce alto chiudendo il primo tempo con il vantaggio dell'Arce. La Lupa al rientro in campo è molto più pimpante, e si vede già dal gol annullato a Pompili in avvio.

La partita però sembra prendere una brutta piega per l'Arce al 16', con Moriconi che viene espulso per doppia ammonizione e mette nei guai gli ospiti, che nel frattempo stavano perdendo sempre più campo. L'Arce resta addirittura in 9 al 32', per una brutta entrata di Felea su Muzzi, ma la Lupa sfiora più volte il gol senza trovarlo. L'assedio finale però frutta un gol per il Frascati, a trovarlo è bomber De Vita, che nonostante un piccolo infortunio riesce a regalare un punto veramente sofferto per i padroni di casa, che fermano a due la striscia di vittorie consecutive in campionato.

LVPA – US Arce 1 – 1

LVPA: Iali; Ferraro, Molinari, Costantini, Montella; Citro, Panella (35’st De Vita), Schiena;

Pagliaroli, Nohman, Pompili (27’st Muzzi). A disp. : Santi, Villa, Monni, Negro, Hrustic, Paolelli,

Pallocca. All. : Pace Federico.

ARCE: Ferazzoli; Baldassarre, Moriconi, L. Pace (35’st Testa), Marini; Gesuale (12’st Mancini),

Pintori (21’st D’Aguanno), Iacob (30’st Sanna); Felea, Basilico (21’st Sciucco), Gallo. A disp. :

Liberatori, Martiniello, Valente, Neri. All. : Mirabello.

Arbitro: Benevelli di Modena. Assistenti: Giovagnoli di Roma 2 e Caprari di Roma 1.

Marcatori: 36’pt rig. Pintori, 49’st De Vita.

Note: 2’ e 7’ rec. ; ammoniti Moriconi, Iali, Felea, Montella, Marini; al 17’st espulso Moriconi per

somma di ammonizioni, dovute a falli di gioco; al 32’st espulso Felea per somma di ammonizioni,

dovute a falli di gioco.