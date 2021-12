Pareggio e polemiche tra Anagni e Lupa Frascati

Pareggio ricco di gol tra Lupa Frascati e Anagni, con il Frascati che reclama per aver finito in 9 la sfida del girone C di Eccellenza. Nonostante ciò sono andati ad un passo dal vincerla, frenati dal gol di Damiani quasi all'ultimo minuto dei regolamentari. La Lupa chiude comunque così il girone d'andata al primo posto in classifica, laureandosi campione d'inverno.

CITTÀ DI ANAGNI - LVPA FRASCATI 3-3

Marcatori: 9’pt Panella, 35’pt Pompili, 4’st Flamini, 15’st Di Razza, 19’st De Vita, 44’st Damiani.