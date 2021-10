Pareggio e poche emozioni tra Tor Sapienza e Villalba

Sicuramente una partita non al cardiopalma quella tra Tor Sapienza e Villalba, con le due squadre di girone B che si sono divise la posta in palio in un pareggio che probabilmente va bene ad entrambe. Nel primo tempo molto più combattivo il Tor Sapienza, che ha il predominio del gioco e passa in vantaggio al 25' con Torracchio. La reazione del Villalba è timida, con i padroni di casa che non riescono mai ad entrare in area e ad impensierire il portiere avversario. Al rientro dagli spogliatoi il discorso del mister deve aver fatto effetto sui padroni di casa, che tornano con tutto altro piglio e mettono sotto gli ospiti. Il pareggio arriva al 58' con Schavon, che viene lasciato tutto solo in mezzo all'area sui sviluppi di un calcio d'angolo e di testa fissa il punteggio sull'1-1. Il Tor Sapienza si rifà sotto ma non è abbastanza per spezzare la parità e trovare i tre punti, con il pareggio che alla fine è il risultato più giusto in una partita con pochissimi tiri in porta.

Villalba - Pro Calcio Tor Sapienza 1-1 (23' Torracchio (P), 58' Schiavon (V)