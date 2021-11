Pareggio a reti bianche tra Pomezia e Ottavia

Niente gol ma tante emozioni tra Pomezia e Ottavia, che si dividono la posta, anche se i padroni di casa hanno di più da recriminare. Nel primo tempo sono tante le occasioni per il Pomezia, che sfiora il vantaggio due volte con Massella, prima di testa sul secondo palo e poi con un cross invitante che attraversa tutta l'area senza essere raccolto da nessuno. Chance anche per Tortolano nel secondo tempo, che sfrutta un errore di disimpegno della difesa dell'Ottavia per trovarsi uno contro uno nel portiere, ma il suo pallonetto è mal calibrato. Brividi invece nel finale per i padroni di casa, con l'Ottavia che si rende pericolosissima su un contropiede, ma è decisivo De Angelis nell'ipnotizzare l'attaccante. Massella potrebbe portare i tre punti comunque, ma il suo tiro a giro dal limite si spegne sulla traversa, e l'Ottavia può prendersi un punto d'oro per la sua classifica.