Pareggio a reti bianche tra Nuovo Borgo San Martino e Santa Marinella, con entrambe le squadre che hanno provato a vincere la partita ma senza riuscirci. A commentare la partita è il mister del Borgo Bernardini. "Devo fare i complimenti alla squadra per come ha affrontato la gara, a viso aperto e senza paure. Non era una gara facile, il Santa Marinella è un'ottima formazione e il pareggio è un verdetto equo, un risultato che ci appaga - commenta Bernadini - dobbiamo continuare su questa squadra, stiamo procedendoo meglio di quanto ci aspettavamo, ma non dobbiamo farci condizionare dalla classifica". La squadra laziale resta così al secondo posto in classifica nel girone A di Promozione Lazio.