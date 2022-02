Pareggio a reti bianche tra Nuova Florida ed Atletico Uri

Battuta d'arresta per la Nuova Florida, che in casa contro l'Atletico Uri si dimostra sprecone ed inconcludente non raccogliendo i tre punti contro i sardi, rimasti in dieci dal 20' del primo tempo a causa di un brutto fallo da rosso di Jah. La squadra di mister Bussone domina il gioco e le occasioni, andando vicina al vantaggio con Capparella e il subentrato Katseris ma non riesce a sfondare il muro eretto dall'Atletico Uri, che esce sicuramente contento dalla trasferta laziale con un punto d'oro. Sicuramente meno felice la Nuova Florida, che prende il secondo pareggio consecutivo e perde contatto con la Torres, staccata quattro punti, e il Giugliano, sopra di nove lunghezze.

Nuova Florida - Atletico Uri 0-0

Nuova Florida: 1 Giordani, 2 Moretti, 4 Miola, 5 Oliana, 7 Lovaglio, 8 Malano, 10 Capparella, 13 Tamburlani, 16 Vannucci, 24 Contini, 34 Persichini; Allenatore Bussone.

Atletico Uri: 1 Atzeni, 21 Melis, 3 Fadda, 4 Pinna, 5 Jah, 6 Cardone, 7 Loru, 8 Piga, 9 Altolaguirre, 10 Scanu, 11 Calaresu; Allenatore Paba.