Paolo Albano lascerà il Pescatori Ostia, la decisione ufficiale

Addio importante in casa Pescatori Ostia, che a fine anno dividerà le sue strade con il suo mister Paolo Albano. L'ormai ex mister era arrivato in corsa nel 2022, sostituendo Christian Lodi e rappresentando una soluzione interna vincente, conquistando al secondo anno la promozione in Eccellenza. Con il girone A avviato alla sua conclusione e il Pescatori ormai rassegnato alla retrocessione in Promozione, a tre giornate dalla fine Albano ha annunciato il suo addio al club dopo due anni e mezzo, in accordo con la società ostiense.

Il comunicato del Pescatori Ostia

Dopo tre anni ricchi di emozioni e colpi di scena culminati con la conquista del campionato di Promozione le strade col tecnico si divideranno al termine di queste ultime tre partite Queste le sue parole: “Nel calcio ci sono dei momenti che non puoi far finta di non vedere e, anche se sono tristi come tutti i saluti, vanno affrontati senza pensare soltanto al cuore e alla passione. Ho vissuto la grande famiglia Pescatori, il piacere di una vittoria storica ed il dolore della sconfitta. Mi sento cresciuto e maturato come allenatore e spero di esser ricordato con grande rispetto, perché io porterò sempre nel mio cuore questi gloriosi colori. Ho tanta voglia di allenare e provare a vincere ancora... ma per accrescere ulteriormente me stesso sento di dover, qualora ne avessi la possibilità, fare nuove esperienze. Qui al borghetto ho dato tutto me stesso ed è giusto che, il prossimo anno, quella panchina la prendono altri tecnici. Ringrazio Fabio Fabi su tutti che mi ha voluto fortemente, tutta la società ed a seguire lo staff tecnico. Ringrazio in particolar modo il padre di tutti noi, Giorgio De Vita: mi ha insegnato molto e lo porterò sempre nel cuore. Un grazie alla voce della squadra, Simone Belardinelli, che in questi 3 anni è riuscito a raccontare le nostre emozioni... Infine i miei ultimi, ma non ultimi, ringraziamenti vanno a tutti i miei ragazzi ai quali spero di aver dato qualcosa da conservare per sempre... perché loro a me hanno dato tutto. PER SEMPRE FORZA SQUALI” Un grazie speciale a te per quello che hai fatto e costruito in questo lasso di tempo. Per sempre il nostro Condottiero. Grazie mister