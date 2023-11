Panno esonerato, non è più l'allenatore dello Sporting Ariccia

Ufficiale in cambio di panchina nello Sporting Ariccia. Il club castellano che naviga al penultimo posto del Girone C del campionato Promozione ha sollevato dall'incarico mister Fabio Panno.

Un magro bottino, sei punti in nove gare, è costata la panchina a mister Panno che nella scorsa stagione entrato a campionato in corso, aveva portato la squadra alla salvezza. Adesso la società che ha affidato la prima squadra ad interim allo staff tecnico a disposizione del club.

Questo il comunicato dello Sporting Ariccia: "L’A.S.D. Sporting Ariccia comunica che l’allenatore Fabio Panno non è più alla guida tecnica della prima squadra militante nel campionato di Promozione. L’organico è stato affidato ad interim, già a partire dalla scorsa settimana, allo staff tecnico in forza alla società. Il gruppo ha pertanto proseguito nel lavoro ordinario durante gli allenamenti, come da programmi prestabiliti. Lo Sporting Ariccia ringrazia sentitamente il tecnico Fabio Panno per la serietà, l’impegno, la professionalità e la dedizione mostrata in questi mesi che hanno peraltro portato all’importante salvezza centrata nello scorso campionato dopo essere subentrato a marzo".