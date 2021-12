Il Palocco batte la Pescatori Ostia

Il Palocco risponde al Nettuno e vince per due a zero contro la Pescatori Ostia.

La partita

Nel primo tempo si fa apprezzare di più la Pescatori Ostia che spreca diverse occasioni da gol. Nella ripresa però i padroni di casa dettano i ritmi della partita e trovano il vantaggio con Cesareo in mischia. Gli squali in occasione del gol del Palocco restano in 10 per proteste. Poco dopo resta in 10 anche il Palocco, dopo che il capitano dei padroni di casa reagisce ad un'entrata dura di un avversario. Ristabilità la parità numerica, il Palocco trova la rete che chiude la paritta con Pensabene che con un pallonetto da fuori area batte il portiere ospite.

La classifica

Il Palocco tiene il ritmo del Nettuno e resta in testa con 29 punti (secondo per differenza reti). La Pescatori Ostia si frena a 17 punti.