Palocco-Ostiantica 0-1: De Santis decisivo dal dischetto

Vittoria di misura dell'Ostiantica che batte in trasferta per uno a zero il Palocco nella 24esima giornata del Girone C. Continua il periodo negativo della formazione di casa.

La partita

Il primo tempo è tutto di marca ospite. L'Ostiantica crea almeno tre nitide occasioni da rete senza però sbloccare il match. La rete che decide l'incontro arriva nella ripresa. Al 70esimo Antinucci si conquista un calcio di rigore che De Santis realizza. Al novantesimo brivido per la difesa ospite col Palocco a centimetri dal pareggio con una traversa colpita sull'ultimo pallone della partita.

La classifica

Il Palocco viene raggiunto in classifica dalla Fonte Meravigliosa a quota 50 punti. Risultato importante dell'Ostiantica che sale a 29 punti.