Palocco-Morandi 1-0: Pisilli-gol e arancioblu di nuovo in vetta

Il Palocco vince di misura, uno a zero, contro il Real Morandi nella 19esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

Il Palocco passa subito in vantaggio con Pisilli. Il classe 2002 approfitta di una deviazione avversaria per ritrovarsi a tu per tu con il portiere ospite per poi superarlo con un morbido pallonetto. Gli ospiti reagiscono ma Sargolini non trova la porta per poco. Al 62esimo ci riprova l'attaccante del Morandi servendo un bel cross per Alesi che di testa non trova lo specchio della porta difesa da Rossetti. Nel finale aumenta il forcing degli ospiti che ci provano con Achilli dalla lunga distanza e poi nel finale ancora con Alesi che al termine di una buona azione personale spara alto.

La classifica

Con questo successo il Palocco torna in testa al Girone C a quota 46 punti. Morandi fermo a 25.