Palocco-Grifone Roma 4-2: Cesaro protagonista con una tripletta

Il Palocco batte per quattro a due il Grifone Roma VIII e prova la fuga nel Girone C del campionato Promozione.

La partita

Il Palocco capolista parte subito forte e in pochi minuti si porta sul due a zero. A segno Cesaro autore di una doppietta. Entrambi i gol arrivano con l'attaccante del Palocco più lesto di tutto a buttare in rete un pallone vagante in area di rigore. Il Grifone accorcia le distanze con Segoni che trasforma in rete un assist dalla sinistra di Borgia. Gli ospiti però restano in 10 nel primo tempo con l'espulsione per Scaccia per un'entrata dura su un avversario. Sopra di un uomo, il Palocco trova subito il tris ancora con Cesaro che con un semplice tap-in trova la sua tripletta. Nella ripresa Mancini dal limite dell'area fa partire un sinistro bellissimo e imparabile accorciando le distanze. Di Loreto però chiude la partita. L'attaccante del Palocco salta prima il portiere e poi deposita il pallone in rete.

La classifica

Il Palocco va in fuga in testa al girone C con 42 punti. Grifone fermo a 24 punti.