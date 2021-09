Tris del Palocco in Coppa Italia

Il Palocco vince contro il Morandi per 3 a 1 in Coppa Italia. Protagonista della partita Pisilli autore di una doppietta.

La partita

In casa il Palocco segna tre gol che portano la firma di Pisilli autore di una doppietta e di Andrea Cesaro. Per il Morandi la rete è stata messa a segno dal difensore classe 1996 Mattia Mercuri.

Il calendario

In campionato, nel girone C, il Morandi sfiderà in trasferta la Virtus Ardea mentre il Palocco fuori casa giocherà contro il Grifone Roma VIII. Le partite sono in programma per domenica 3 ottobre.