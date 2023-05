Paliano: Ronci saluta il calcio giocato

Leonardo Ronci saluta il Città di Paliano e appende gli scarpini al chiodo. Il difensore classe 1992 ha infatti annunciato la fine della sua carriera da calciatore.

Ronci è arrivato al Paliano nella sessione di mercato del 2020 e dopo tre stagioni in biancorosso chiude la sua carriera. Il club sui suoi canali social ha tenuto a ringraziare il ragazzo per il suo impegno augurando il meglio per il suo futuro.

Questo il messaggio: "Dopo tanti anni passati sui campi, Leonardo Ronci saluta il calcio giocato. Le ultime 3 stagioni le abbiamo passate insieme e per l'intensità dei rapporti, sembra molto, ma molto più tempo. Tutta la Società Polisportiva Città di Paliano augura il meglio che si possa ricevere a Leonardo, calciatore e uomo di grande spessore."Leo qui da noi sarà sempre casa".