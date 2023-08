Città di Paliano, arriva il portiere Riccardi

Un colpo per la porta per il Città di Paliano, squadra militante nel campionato Promozione. La formazione biancorossa per la stagione 2023/2024 ha ingaggiato l'estremo difensore Daniel Riccardi.

Riccardi portiere classe 2005 è originario di Fiuggi e nell'ultima stagione ha difeso la porta del Colleferro. Nel 2020 fu eletto miglior portiere del memorial Porcelli. Il portiere si giocherà il posto con Fortunati.

In concomitanza del nuovo arrivo la formazione di Russo ha annunciato anche il rinnovo di Diego Panico ex Civitavecchia e Colleferro. Dall'Audace è arrivato Denni e dal Valmontone Roberto Romagnoli.