Città di Paliano: il bilancio di fine stagione

Il Paliano ha concluso il suo campionato di Promozione nel Girone D al quinto posto della classifica e togliendosi grandi soddisfazioni. La società biancorossa tira così il bilancio dell'annata.

Per il Paliano è stata una stagione molto intensa. Dopo un periodo non facile anzi, la squadra è rimasta unita e la società non ha mai mollato o perso fiducia nel progetto e nel suo staff. I risultati sono stati evidenti nel girone di ritorno con i biancorossi che hanno scalato la classifica e col vanto di essere stata l'unica squadra del girone ad avver sconfitto i campioni del Valmontone.

Questo il messaggio della società: "Si chiude per noi che viviamo di calcio, il capitolo di una ennesima stagione calcistica. Una stagione intensa, a tratti non semplice ma affrontata sempre e comunque a viso aperto. Nei momenti più delicati, ci siamo stretti tra noi ed abbiamo lavorato, tanto. Il campo ha dato il suo verdetto. Il 5° posto nel girone; la crescita parallela dei gregari della juniores; il raggiungimento di obiettivi personali; qualche "addio" al calcio giocato; la consapevolezza di essere un gruppo speciale...ecco come noi abbiamo vissuto questa stagione, onorando i colori del Città di Paliano !!!!!Grazie al presidente Romolo e a tutta la Società, grazie al D.s Macciocca, grazie a mister Russo e al suo prezioso staff, grazie a tutti gli addetti ai lavori della società, grazie a tutti i nostri sostenitori...a presto e.......sempre e solo...FORZAPALIANO !!!!!"