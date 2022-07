Ottavia, pronto un nuovo colpo di mercato

Si rinforza l'Ottavia, che dopo la retrocessione in Promozione pensa ad un mercato con cui si possa lottare per risalire da subito in Eccellenza. Il primo arrivato è Mirko Troccoli, centrocampista classe 1995 in arrivo dalla W3 Maccarese, da cui si è separato dopo tre stagioni a buoni livelli. Stesso destino per il difensore centrale classe 2000 Nicolò Millozzi, in arrivo dal La Rustica Rocca di Papa e che andrà a rinforzare il reparto difensivo dell'Ottavia.