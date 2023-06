Ottavia ufficializzati i fratelli Sganga

Doppio colpo per l'Ottavia. La formazione reduce dal quarto posto conquistato nel Girone A del campionato Promozione ha annunciato l'acquisto dei fratelli Sganga.

Andrea (classe 1993) e Manuele (1998) entrambi centrocampisti arrivato alla corte di mister Porcelli (confermato sulla panchina della formazione romana) dopo aver vinto lo scorso Girone D e conquistato così l'Eccellenza col Valmontone.

Acquisti di spessore per l'Ottavia che punta ad essere protagonista nel prossimo campionato. Questo il comunicato del club: "L’Ottavia Calcio è lieta di dare il benvenuto a Manuele ed Andrea Sganga. I classe 1993 e 1998 sono i primi innesti per il gruppo di mister Porcelli che inizia alla grande la costruzione della rosa per la prossima stagione