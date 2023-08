Ostiense: ufficiale Wachter

Nuovo colpo di mercato per l'Ostiense targato Andrea Di Natale che rafforza il reparto offensivo della formazione romana per la stagione 2023/2024 in Prmozione.

Alla corte di mister Alessandro Bolic arriva infatti Gianluca Wachter. Attaccante classe 2004, Wachter nella scorsa stagione ha militato nella Juonire dell'Almas Roma e che adesso rinforzerà il parco attaccanti dei biancoverdi.

Non il primo colpo nel reparto offensivo dell'Ostiense che ha ufficializzato in precedenza il centravanti Andrea Abbruzzetti, ex Grifone Gialloverde.