Ostiense, Andrea Abruzzetti è un nuovo attaccante biancoverde

Non si ferma la campagna estiva della Polisportiva Ostiense che nella ha scorsa stagione ha conquistato la salvezza ai playout nel Girone A del campionato Promozione.

Alla corte di mister Alessandro Bolic per la stagione 2023/2024 arriva l'attaccante classe 1997 Andrea Abruzzetti. Ex bandiera del Grifone Gialloverde il centravanti lo scorso anno mise a segno 10 in Promozione non riuscendo però a portare alla salvezza la formazione gialloverde.