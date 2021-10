Vittoria di misura per l'Ostiantica

Girone C

Squadra in casa Ostiantica

Con il mino sforzo l'Ostiantica batte per 1 a 0 il Vis Aurelia e sale al terzo posto in classfica nel Girone C.

La Partita

La rete che decide la sfida fra Ostiantica e Vis Aurelia arriva nel primo tempo. Al 43esimo infatti l'attaccante classe 2002 Alessandro Romani sigla la rete che regala i tre punti all'Ostiantica.

Classifica

Questa vittoria lancia l'Ostiantica ai piani alti della classifica, precisamente al terzo posto a nove punti. Vis Aurelia nelle retrovie con un solo punto conquistato in quattro giornate di campionato.