Buona la prima in campionato per l'Ostiantica

L'Ostiantica batte per 2 a 0 il Città di Pomezia nella prima giornata del campionato Promozione Girone C

Al Centro Sportivo Aldobrandini l'Ostiantica vince per 2 a 0 contro il Città di Pomezia, il suo esordio nel campionato Promozione Girone C.

La partita

Un secco 2 a 0. Con questo risultato l'Ostiantica conquista i primi tre punti del suo campionato. I padroni di casa sbloccano la partita con il gol con l'attaccante classe 2002 Alessandro Romani. Il raddoppio che chiude la partita è firmato da Matteo Agolini.

Calendario

Nella seconda giornata di campionato, l'Ostiantica giocherà in trasferta in casa del Nettuno. Per il Città di Pomezia impegno casalingo contro la Pescatori Ostia.