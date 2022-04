Ostiantica-Velletri 3-2: De Santis decisivo nel finale

L'Ostiantica in rimonta vince per tre a due in casa contro il Velletri nella 24esima giornata del Girone C. Decisiva la rete di De Santis arrivata nel finale di match.

La partita

Il Velletri dopo appena due minuti è già in vantaggio con Sampaolo che realizza un calcio di rigore. Al 24esimo però l'Ostiantica trova il gol del pareggio sugli sviluppi di calcio d'angolo con Castelluccio bravo a correggere il pallone verso la porta col tacco. Nel recupero del primo tempo però sono di nuovo gli ospiti a trovare la via del gol con D'Amico. Ad inizio ripresa, al 52esimo il nuovo pareggio dei padroni di casa stavolta con Franci bravo a sfruttare un retropassaggio errato della difesa avversaria. All'87esimo De Santis sigla il gol della vittoria per l'Ostiantica trasformando in rete un assist di Franci.

La classifica

Con questo successo l'Ostiantica sale a quota 26 punti mentre accorciando sul Velletri che frena a 28 punti.