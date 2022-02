Ostiantica-Pescatori Ostia 1-2: il Derby è degli Squali

La Pescatori Ostia vince il derby di Ostia contro l'Ostiantica per due a uno, partita valevole per la 18esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

La Pescatori Ostia sblocca la partita nel primo tempo con Flavio Bucri. L'attaccante al 20esimo è il più lesto di tutti ad arrivare su un pallone vagante in area di rigore. Al 28esimo su una mischia successiva ad un calcio di punizione sulla trequarti, Natalizi devia il pallone in rete portando gli squali avanti di due reti all'intervallo. Nella ripresa l'Ostiantica entra con un piglio diverso, sfruttando anche il vento a favore, e all'alba del secondo tempo accorcia le distanze con un calcio di rigore di De Santis. De Nicola colpisce una traversa per la Pescatori Ostia direttamente da calcio di punizione. l'ultima occasione della partita è però per l'Ostiantica ma solo il palo nega ai padroni di casa il pareggio.

La classifica

Con questo risultato la Pescatori sale a 25 punti staccando di sei lunghezze l'Ostiantica ferma a 19.