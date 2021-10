L'Ostiantica si prende il derby del litorale

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Pescatori Ostia

In trasferta e in rimonta l'Ostiantica batte per 2 a 1 la Pescatori Ostia e si aggiudica il derby del litorale laziale.

La partita

Il derby di Ostia è ricco di gol e sorprese. Infatti il primo tempo si chiude col vantaggio dei padroni di casa della Pescatori. Infatti è un super gol che di Filippo Sesta a illudere i padroni di casa. Nella ripresa infatti l'Ostiantica ribalta la partita. Prima Migliorini e poi De Santis firmano la remuntada ospite e regalano il derby agli ospiti.

La classifica

Con la vittoria nel derby l'Ostiantica sale a quota sei punti e stacca la Pescatori Ostia ferma ad un solo punto.