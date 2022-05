Ostiantica-Morandi 2-0: De Santis decisivo con una doppietta

L'Ostiantica in casa batte per due a zero il Morandi nella ventiseiesima giornata del Girone C.

La partita

L'Ostiantica parte bene e sblocca la partita al trentesimo del primo tempo con De Santis. Il capitano dei padroni di casa segna la rete dell'uno a zero girando in porta un cross dalla destra con una semirovesciata col pallone che si infila sotto la traversa. Al 60esimo arriva la rete che chiude la partita ancora con De Santis che salta un avversario in dribbling e calciando appena entrato in area. L'Ostiantica avrebbe l'occasione di dilagare ma spreca, mentre il Morandi crea soltanto un pericolo alla retroguardia dei padroni di casa, ben dissinescato però da Ventrone.

La classifica

Con questa vittoria l'Ostiantica sale a quota 32 punti andando a -1 dal Morandi fermo a 33.