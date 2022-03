Ostiantica-Fonte Meravigliosa 0-1: Straniero decisivo nel finale

Vittoria di misura in trasferta per la Fonte Meravigliosa che batte per uno a zero l'Ostiantica nella ventesima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

La partita sembrava ormai essere sui binari dello zero a zero ma nel finale è arrivata la zampata della Fonte. Gli ospiti infatti hanno segnato il gol vittoria al minuto 87. L'autore della rete da tre punti è Emiliano Straniero che in mischia dopo gli sviluppi di un calcio di punizione è il più lesto di tutti a spingere il pallone in rete.

La classifica

La Fonte Meravigliosa con questa vittoria conferma e consolida il suo terzo posto nel Girone C con 40 punti. Ostiantica nelle retrovie a quota 19.