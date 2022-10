Sport e disabilità: nuova collaborazione fra Ostiantica e Fondazione Roma Litorale

Si rinnova la partnership "Sport Life" tra la Fondazione Roma Litorale, ente che si occupa di oltre 400 bambini con disabilità e fragilità sul litorale romano, e l’Asd Ostiantica Calcio 1926 (squadra militante nel campionato Promozione Girone C), dopo la sperimentazione durata un anno.

L'obiettivo del programma Sport Life è quello di avviare allo sport i ragazzi con fragilità e disabilità attraverso un aiuto diretto e concreto alle famiglie. Sostenere giovani atleti che vogliono accrescere i propri traguardi sportivi, garantendo un supporto gratuito nei momenti più difficili attraverso il servizio di coaching sportivo professionale gestito dal nuovo dipartimento di psicoterapia ‘Illumina’.

"Incoraggiare all'attività sportiva ragazzi con disabilità o fragilità ma anche chi è in difficoltà" sottolinea il dg della Fondazione Roma Litorale, Stefano Galloni. La Fondazione inoltre verserà un contributo pro buono grazie al quale sarà in grado di supportare in maniera diretta le famiglie intervenendo sulle rette di iscrizione, destinare i fondi rimanenti per programmi specifici sull’inclusione e dare l’opportunità a tutti gli atleti della società di accedere gratuitamente al servizio di coaching sportivo”.

Andrea Polidori presidente dell'Ostiantica si dichiara felicissimo del rinnovo della collaborazione: "Da sempre siamo impegnati in prima linea nel sociale. Farlo insieme a un ente che è sul campo da più di 40 anni è molto importante. Siamo una società in crescita. Quattro anni fa c’erano pochi iscritti, oggi siamo oltre 400 tesserati. Abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni per dare la giusta attenzione a tutti. Oggi abbiamo tutte le categorie e anche qualcosa di più. Ci siamo rimboccati le maniche e rinnovato tutti i campi, migliorato quello che si poteva fare. Questo percorso insieme al direttore generale Galloni e alla Fondazione Roma Litorale è un ulteriore tassello di crescita e di attenzione nei confronti di tutti i nostri ragazzi e di tutti coloro che vogliono praticare sport in maniera sana”.