Ostiantica, conferme in blocco per dirigenza e staff tecnico della prima squadra

Dopo aver concluso la stagione 2022/2023 al quinto posto con 44 punti, quest’anno c’è voglia di provare a fare qualcosa in più e per farlo è stato deciso di confermare in blocco tutti i protagonisti di questi anni di prima squadra. A partire dal direttore sportivo della Promozione Fabio Melchionna che si dichiara pronto per ripartire: “Ci stiamo muovendo per allestire una rosa che possa competere con tutti nella prossima stagione e abbia le capacità di lottare per i piani alti della classifica. Siamo convinti che si possa far bene e nelle prossime settimane annunceremo confermati e novità in arrivo”. Conferme in panchina per Alberto Cerrai che sarà al timone dell’Ostiantica 23/24 coadiuvato da Fabrizio Arabia (allenatore in seconda) e Sergio Massaroni (preparatore dei portieri).

[ufficio stampa Ostiantica]