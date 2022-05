Ostiantica-Atletico Acilia 2-2: De Santis e Morganti si dividono la posta

L'Ostiantica pareggia per due a due in casa contro l'Atletico Acilia nella 28esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

Il primo tempo si chiude con poche emozioni ma nella ripresa la musica cambia. Il secondo tempo infatti inizia col gol di De Santis con un destro dal limite dell?area. Dieci minuti e gli ospiti trovano il pareggio con un gran gol del solito Morganti. L'Ostiantica resta in 10 per l'espulsione del capitano Colluccini ma al 70esimo ripassa in vantaggio con Franci il più lesto di tutti a ribadire in rete un batti e ribatti dentro l'area di rigore. Poco dopo però l'Acilia trova il nuovo pareggio con un colpo di testa che non lascia scampo all'estremo difensore.

La classifica

L'Ostiantica sale a quota 36 punti, Atletico Acilia a 31.