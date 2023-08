Ostiamare, ufficiali tutti i portieri della stagione 2023/2024

Il via alla stagione si avvicina sempre di più e l’Ostiamare chiude il proprio parco portieri con l’arrivo di tre giovani e promettenti estremi difensori. Si parte da Daniele Valori, classe 2005, cresciuto con i colori biancoviola addosso e di ritorno all’Anco Marzio dopo l’esperienza alla Triestina: “Sono contentissimo di essere tornato, gioco qui da quando ho otto anni e dopo un anno fuori è un piacere ritrovare quella che sento da sempre casa mia. Da quando sono piccolo vedo i più grandi indossare questa maglia ed è sempre stato un sogno difendere i colori di Ostia. La squadra è importante e puntiamo a fare un grande campionato”. Con lui ci sarà anche Alessandro Morlupo, classe 2005, arrivato dalla Ternana: “Sono molto felice di essere qui, le prime sensazioni sono positive, tutti i ragazzi mi hanno accolto bene e mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo. Nella scelta di vestire questi colori mi ha spinto molto la volontà della società nel volermi qui. Speriamo di poter raggiungere grandi obiettivi, personalmente voglio crescere e migliorare dando il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere risultati importanti”. Infine c’è Giovanni Morsa, classe 2004 ex Reggiana: “All’inizio è stato un mondo nuovo per me che fino ad ora non avevo mai fatto esperienze con i grandi, mi sto trovando benissimo all’interno del gruppo e sono stato accolto alla grande da tutti. Essendo di Ostia, vestire questi colori per me rappresenta un grande onore ed un orgoglio. Spero di aiutare nel migliore dei modi la squadra a raggiungere i propri obiettivi, puntiamo a fare bene e ad arrivare il più in alto possibile, poi come sempre sarà il campo a dare il proprio verdetto”.

[ufficio stampa Ostiamare]