Ostiamare, ufficiale l'arrivo di Taviani "Non vedo l'ora di cominciare"

L’Ostiamare apre il 2023 alzando subito la voce sul mercato. La proprietà regala infatti a mister Galluzzo una nuova e importante pedina nel reparto avanzato. Tommaso Taviani è infatti un nuovo giocatore dell’Ostiamare. Punta dalle ottime qualità tecniche in gradi di interpretare più ruoli all’interno dell’attacco lidense. “Le mie prime sensazioni sono state molto positive – racconta lo stesso Taviani – sono molto contento di aver firmato per una società ricca di storia e importante come l’Ostiamare, non vedo l’ora di vivere questa nuova esperienza dando il massimo per aiutare la squadra ogni volta che verrò chiamato in causa”. Questi giorni sono serviti a Taviani per inserirsi con la dovuta tranquillità con l’attaccante che si dice più che contento dei suoi nuovi compagni: “Conoscevo già molti ragazzi all’interno della squadra e chi non conoscevo è stato da subito disponile nel farmi ambientare al meglio. Per quanto riguarda il rapporto con mister Galluzzo, conosco il suo modo di allenare perché qualche mio ex compagno me ne aveva parlato e inoltre l’ho incontrato in passato. Credo che la sua visione del calcio sia adatta per le mie caratteristiche anche perché posso ricoprire diversi ruoli offensivi nel suo modulo tattico”. In chiusura Taviani parla ora degli obiettivi con la maglia biancoviola: “Ho visto i ragazzi molto carichi, dobbiamo stare tranquilli e non farci prendere troppo dall’ansia. Dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di fare più punti possibili. Credo che i play off siano alla nostra portata distano 9 punti, dobbiamo lavorare e dare il massimo”.

[comunicato ufficiale Ostiamare]