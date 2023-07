Ostiamare, ufficiale il rinnovo di capitan Sbardella

L’Ostiamare e il suo Capitano sono pronti a lanciare l’assalto alla prossima stagione. In un mercato che si preannuncia pirotecnico, in casa biancoviola la figura di Simone Sbardella rimarrà centrale nello spogliatoio di mister Perrotti con il difensore che si dice entusiasta di continuare a vestire la sua amata maglia numero diciannove: “Sono contento della fiducia che la società ha riposto in me anche quest’anno. Conosco le ambizioni della società e soprattutto i valori della famiglia Di Paolo quindi è stato facile decidere di proseguire con questa maglia”. Il forte difensore si concentra poi sulla prossima stagione: “Sappiamo tutti che società è l’Ostiamare, che piazza è quella biancoviola e soprattutto conosciamo bene che tipo di persona è il presidente che non gioca mai solo per partecipare ma per ricoprire un ruolo importante”. Sbardella parla poi del suo ruolo di capitano anche nel nuovo spogliatoio: “Indossare questa fascia è una grande responsabilità. So della sua importanza perché ho imparato a conoscerla in questi due anni. Cercherò di lavorare tanto, creare un buon gruppo ed essere a disposizione di tutti dentro e fuori dal campo. Sono pronto a dare tutto me stesso per questi colori”. In chiusura il capitano si lascia andare alla speranza di riavere quanto prima i tifosi al fianco della squadra: “Spero si possano risolvere le situazioni legate all’impianto che ci hanno condizionato nelle ultime due stagioni. Poter sentire il calore dei tifosi, di un ambiente compatto la domenica allo stadio è importante. Lo è per noi in campo ma credo lo sia per tutti, per la società ma anche per Ostia e tutto il popolo biancoviola. Spero dunque si possa risolvere e andare tutti uniti e compatti verso un’unica direzione per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

[ufficio stampa Ostiamare]