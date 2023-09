Ostiamare, Tomas commenta il match con la Nocerina "Meritavamo di più"

Seppur senza punti, l’Ostiamare esce dalla sfida con la Nocerina con tanto consapevolezza in più. L’undici di Perrotti ha regalato una grande prestazione dimostrando sul campo di poter battagliare ad armi pari anche con quella che da tanti addetti ai lavori è vista come la candidata principale alla vittoria del campionato. “Abbiamo fatto un’ottima gara – spiega il difensore Luka Tomas – Peccato aver subito quel gol ma abbiamo reagito bene, soprattutto nel secondo tempo. Certo, rimane il rammarico di non essere riusciti a sfruttare al meglio le nostre occasioni. E’ un peccato perchè meritavamo sicuramente di più”. La prestazione dei biancoviola è stata importante, mostrando una squadra matura e dalle qualità importanti: “Abbiamo dimostrato sul campo che possiamo giocarcela con tutti. Siamo sempre stati consapevoli dei nostri mezzi e della nostra forza e questa partita non fa altro che darci ancora più voglia di lavorare e far bene”. Il centrale però non abbassa la guardia e si proietta già al prossimo match contro la Flaminia Civitacastellana: “Adesso è tempo di pensare ad un’altra partita perchè domenica siamo attesi ad una nuova sfida. La prepareremo come abbiamo sempre fatto e continueremo nel nostro percorso che è quello di provare a far bene ogni domenica”.

[ufficio stampa Ostiamare]