Ostiamare, sirene di Serie A per Caneba, Atalanta all'orizzonte?

La Dea guarda in casa Ostiamare. L’Atalanta ha messo gli occhi su Francesco Caneba, esterno sinistro dell’Under 14 di mister Lazzarini. “Siamo davvero orgogliosi del fatto che una società del calibro dell’Atalanta abbia convocato un nostro ragazzo a Zingonia per un provino – spiega Gaetano Istinto, direttore tecnico del settore giovanile dell’Ostiamare – Caneba è un ragazzo che gioca da un anno e si vede subito che ha capacità e margini di crescita importanti. Siamo molto felici per lui, sta facendo bene con l’Under 14 tant’è che sono diverse le società che lo stanno tenendo d’occhio”. Ennesima soddisfazione per il settore giovanile biancoviola che vede così un altro dei suoi ragazzi finire nel mirino dei club professionistici a dimostrazione di quanto la società stia lavorando per costruire un grande futuro ai suoi giovani calciatori.

[ufficio stampa Ostiamare]