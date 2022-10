Ostiamare, Santarpia carica l'ambiente dopo la vittoria "Adesso non vogliamo fermarci"

La vittoria con il Terranuova aiuta il morale dell'Ostiamare, chiamato a risollevare un avvio complicato e con il suo centrocampista Pietro Santarpia che prova a suonare la carica per i prossimi impegni. “Vincere aiuta a vincere ma adesso non fermiamoci. [...] Ieri è arrivato un successo importante che ci serviva e che cercavamo. Ci può aiutare ad ingranare definitivamente per proseguire così quella striscia positiva che abbiamo cominciato dal pareggio contro il Ghiviborgo. Contro il Terranuova Traiana non è stato semplice, sono una buona squadra e nel primo tempo non nascondo che ci hanno anche messo in difficoltà. Abbiamo saputo però rispondere nel migliore dei modi e, con un buono spunto anche grazie ai compagni che sono entrati dalla panchina, siamo riusciti a vincere una gara davvero dura [...] Speriamo che questo successo possa essere la scintilla giusta per accendere definitivamente il nostro campionato. Dobbiamo continuare a dare il massimo, ci stiamo allenando alla grande mettendo tanta intensità, la stessa che il mister ci chiede di mettere anche in partita. Adesso non vogliamo fermarci, andiamo avanti a tutta velocità con l’obiettivo di continuare a vincere”.