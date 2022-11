Ostiamare, Roberti suona la carica “Vittoria importante ma ora non fermiamoci”

“Una vittoria importante ma ora non fermiamoci”. Fabrizio Roberti esordisce così ripensando al grande successo centrato questa domenica contro il Grosseto. “Finalmente sono arrivati i tre punti – continua poi l’attaccante – La prestazione è stata giusta e abbiamo sudato questi tre punti giocando una grande partita. Siamo contenti perché abbiamo dato la dimostrazione di essere una squadra unita e un grande gruppo”. Roberti ha guidato l’attacco biancoviola rendendosi spesso imprendibile per i difensori del Grosseto e solo una grande prestazione da parte del portiere avversario gli ha negato la gioia del gol. Il centravanti però guarda già avanti: “Sicuramente questa vittoria ci aiuta molto a lavorare bene in settimana. Dobbiamo continuare ad allenarci come abbiamo sempre fatto se non meglio perché non dobbiamo dimenticarci che veniamo da un momento non semplice. Ne siamo usciti tutti insieme, con umiltà, e perciò dobbiamo continuare ad avere quello stesso spirito che abbiamo mostrato domenica contro il Grosseto”.

[ufficio stampa Ostiamare]