Ostiamare, Roberti ritorna in biancazzurro

Torna all'ovile Fabrizio Roberti, che dopo quattro anni fa ritorno all'Ostiamare dopo l'esperienza alla Cynthialbalonga, venendo riaccolto così dalla sua nuova-vecchia società. "Cogliamo “la musica al balzo” per annunciare un grandissimo ritorno, nella sua Ostia, nella sua casa del gol e di tante emozioni. Fabrizio “Lallo” Roberti, bomber lidense doc classe ’93, si colora di nuovo del suo amato biancoviola, e torna protagonista, all’Anco Marzio, nella nuova Ostiamare, targata Giorgio Galluzzo.? Gran colpo di mercato del Presidente Di Paolo e del DS Stefano Mattiuzzo che regalano al tecnico lidense un attaccante di grandissimo spessore, che offre all’attacco lidense qualità e quantità, oltre ad una innata letalità in zona gol. Un calciatore completo. Un fiuto per il gol che ha dimostrato in tutta la sua carriera, e nei due anni vissuti ad Ostia prima del salto in C con la Viterbese. Arrivato all’Anco Marzio nel dicembre 2016, in corso d’opera, è subito diventato protagonista, realizzando 10 gol nei primi sei mesi, per poi scatenarsi e compiere l’exploit nella stagione successiva, la 2017-2018, nella quale mise a segno ben 25 reti, issandosi in vetta alla classifica capocannonieri del Girone G di Serie D alla fine di una lotta pazzesca con Iadaresta.".