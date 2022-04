Ostiamare, Pellacani presenta la sfida con l'Aprilia "Ora abbiamo otto finali"

Sicuramente una delle sorprese della stagione dell'Ostiamare è Lorenzo Pellacani, attaccante classe 2000 arrivato in estate dal Monterosi e che ha già siglato tre reti per i lidensi. Il giocatore ostiense ha parlato della sfida di domani contro l'Aprilia per il sito dell'Ostiamare, che come di consueto ha intervistato uno dei suoi tesserati per presentare la prossima partita del girone G di Serie D.

Buonasera Lorenzo, benvenuto a questo nostro spazio e complimenti per la prestazione e per la vittoria ottenuta in Sardegna.

“Grazie a voi per questa intervista. Si, domenica è stata davvero una bella giornata, ricca di emozioni e di felicità per tutti noi. Era una partita difficile, alla vigilia, perché il Carbonia veniva da 2 risultati importanti e aveva tutta l’intenzione di continuare su questa strada. Noi, però, abbiamo disputato un’ottima gara, e sono felice di aver dato un contributo importante con il goal e l’assist per Davide (Lorusso, ndr). Sono tre punti preziosi che ci permettono di rimanere agganciati al treno che porta ai playoff, l’obiettivo è raggiungibile”.

L’obiettivo è raggiungibile. Hai ragione, ma serve continuità, quella che, fino ad oggi, è mancata. Cosa serve per poter raggiungere questo obiettivo, e di conseguenza, aspirare a qualcosa d’importante?

“Senza dubbio è mancata un pò di continuità di risultati. Ma credo che sia inutile guardare indietro. Ora abbiamo 8 finali, le 7 gare che mancano più la ripetizione con la Nuova Florida, e dobbiamo giocarle al massimo, con tutta l’energia possibile, come 8 finali. Dobbiamo portare a casa il bottino più grande possibile e sperare che basti per centrare i playoff“.

Il primo ostacolo è l’Aprilia, squadra tradizionalmente ostica per l’Ostiamare, con valori importanti e avanti 2 punti in classifica, con i 44 totali contro i 42 dei lidensi. Come state preparando la sfida di Sabato?

Con la massima attenzione. Affrontiamo una squadra che, come hai detto te, ha giocatori di livello. Che è avanti in classifica e ha tutta la voglia di restarci. E’ uno scontro diretto, che dobbiamo vincere per dare la famosa continuità e per avvicinare sempre di più le zone nobili della classifica. Sarà un match complicato, ma se giochiamo con la giusta intensità e determinazione, possiamo portare a casa i 3 punti”.

Personalmente, come valuti questa tua prima esperienza in biancoviola? Hai faticato un pò all’inizio, non trovando la giusta continuità, ora però sei sempre più dentro al progetto, e stai mostrando le tue grandi qualità.

Si, hai detto bene. All’inizio è stata più difficile, anche perché sono arrivato in corsa e non ho trovato la giusta continuità. Ma grazie ai compagni, che mi hanno accolto alla grande, mi sono subito inserito bene nel gruppo e nell’ambiente lidense. Mi trovo bene e sono felice. Un bilancio? Aspettiamo queste partite e te lo dico! Mi godo questa bella emozione di domenica, e spero che continui così. Ci tengo, in conclusione, a ringraziare i tifosi, sempre presenti anche se dietro le recinzioni. E’ bello sentirli sempre vicini”.

(da ostiamare.it)