Ostiamare, Pasqualoni dà la carica “Quello che ci attende deve essere un altro campionato”

L’Ostiamare si prepara a scendere in campo nella prima gara del 2023. A parlare in vista della sfida contro la Sangiovannese è Danilo Pasqualoni che esordisce parlando di come sta il gruppo al rientro dalla recente pausa per le festività: “Sicuramente la sosta è arrivata in un momento non facilissimo per noi, sia sotto l’aspetto degli infortuni, sia sotto quello psicofisico. Abbiamo fatto un girone d’andata magari sotto le aspettative ma non per questo non è stato faticoso. Sicuramente in questa sosta abbiamo ricaricato le batterie e lavorato sodo, abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori e siamo pronti per affrontare quello che per noi deve essere un nuovo campionato”. Il difensore parla poi della voglia di rivalsa che anima il gruppo: “Siamo noi i primi a non essere contenti e quindi, come ci stiamo dicendo tutti i giorni dalla fine del girone d’andata, quello che ci attende deve essere un altro campionato, perché siamo ancora in tempo per far sì che questa stagione sia ricordata per qualcosa di buono fatto in campo dall’Ostiamare”. Pasqualoni chiude poi concentrandosi sulla sfida alla Sangiovannese: “Segreti particolari non ce ne sono. Stiamo preparando la gara con grande attenzione e cura dei particolari, come sempre. Li ricordiamo dall’andata come una squadra fresca, giovane, con delle buone individualità. Contro di loro avremo poi un motivo in più per vincere, per vendicare quella che all’andata fu la nostra prima sconfitta in campionato”.

[ufficio stampa Ostiamare]