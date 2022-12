Ostiamare, parla Galluzzo "Ora ripartiamo già contro il Follonica”

Giorgio Galluzzo analizza la prestazione offerta dai suoi contro la capolista Pianese: “Sicuramente è stata una partita equilibrata dove magari abbiamo sofferto nel primo tempo nel prendergli le misure. Loro costruivano molto bene, soprattutto nella zona offensiva di campo dove non ci davano riferimenti. Noi – aggiunge poi il tecnico – dovevamo essere più precisi e meno frettolosi nel costruire delle azioni migliori una volta riconquistata palla”. A decidere l’incontro un lampo ad inizio ripresa di Kouko Zinon: “Nel secondo tempo abbiamo preso gol in maniera secondo me un po’ troppo leggera, in una situazione dove dovevamo stare più attenti”.

Dopo il gol preso i biancoviola hanno però reagito anche se Galluzzo non si nasconde e analizza cosa è mancato ai suoi: “Una reazione la squadra l’ha avuto anche se in maniera un po’ confusionaria. Due occasioni importanti, tre se contiamo anche il colpo di testa di Gelonese, in particolare quella con Succi e quella di Milani che magari poteva tirare anzichè giocare palla su Roberti. Riprendere questa partita sarebbe stato importante dal punto di vista di classifica e anche del morale perchè avremmo dato continuità ai recenti risultati. Il problema probabilmente è stato anche che, dopo due grandi prestazioni, affrontavamo una squadra forte che veniva da una sconfitta e quindi inconsciamente siamo arrivati leggermente sottotono sia a livello mentale che di campo e questo contro una squadra del genere lo paghi”. Galluzzo però è già pronto a rimboccarsi le maniche per far riprendere all’Ostiamare la propria corsa: “Tutto sommato però dico che la prestazione è stata buona, adesso dobbiamo prendere ciò che di positivo c’è stato contro la Pianese e ripartire contro il Follonica”.

[ufficio stampa Ostiamare]