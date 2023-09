Ostiamare, nuovo logo e nuove maglie per la stagione 2023/2024

L’Ostiamare alza il sipario sulla nuova stagione con la presentazione ufficiale nella sua casa dell’Anco Marzio e lo fa in grande stile, all’insegna di tante novità tra cui il rinnovato logo e le divise nati dalla partnership con Ezeta. Ad introdurre l’evento le parole di Barbara Mannucci, responsabile dell’Area Comunicazione del club biancoviola, che ringrazia il presidente Roberto Di Paolo e la sua famiglia per l’impegno profuso in questi anni. Il primo a prendere parola è Enrico Cavallari, vicepresidente biancoviola: “Siamo al terzo anno della presidenza Di Paolo e l’impegno, nonostante le difficoltà, è stato importante. Parto subito con un riferimento al campo, stiamo lavorando duramente per arrivare attraverso il buon senso ad una soluzione insieme all’amministrazione che permetta ai nostri tifosi di supportare la squadra dagli spalti. Abbiamo tanti sostenitori, vogliamo riaprire le tribune per loro ed anche per i giocatori perché, con il calore dei tifosi, è tutta un’altra storia. Dal punto di vista sportivo, metteremo forza e coraggio per portare in alto i nostri colori”. Il microfono passa poi a Mario Falconi, presidente del X municipio: “Sono emozionato perché mi sono intrecciato con la storia dell’Ostiamare, avendo fatto in passato il dirigente in questa società, e sono un tifoso di questa squadra. Farò tutto il possibile per dare una mano al club, provo amore per questi colori e per il territorio, spero di concludere il mio mandato avendo dato il massimo contributo per una grande Ostiamare ed una grande Ostia”. Arriva poi una graditissima sorpresa, il videomessaggio di Daniele De Rossi, da sempre legatissimo ai colori biancoviola, con i quali ha mosso i suoi primi passi da bambino. Poi le parole del direttore sportivo Adriano D’Astolfo: “Ricevere l’augurio di un campione del mondo come Daniele è un grande orgoglio, lui è legatissimo all’Ostiamare e spero di averlo presto in tribuna accanto a me per sostenere la squadra. Ci tengo a ringraziare la proprietà per tutti gli sforzi che fa giorno dopo giorno e per avermi dato la possibilità di ricoprire il prestigioso ruolo di direttore sportivo. Siamo pronti per la stagione, daremo tutto quello che abbiamo per portare in alto l’Ostiamare”. Arriva quindi il momento delle grandi novità targate Ezeta. Si parte dal logo che diventa tondo e dunque maggiormente fruibile su tutte le piattaforme social, restyling anche su colore ed elementi interni. Dallo stemma si passa alle maglie da gioco ispirate alla storia di Roma e ad Anco Marzio, fondatore di Ostia, sia nei disegni che nei colori. Al tavolo dei relatori è presente anche l’Avvocato Luigi Barbiero, coordinatore dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti: “Ringrazio il presidente per l’invito, saluto tutti i presenti da parte mia, di tutto il Dipartimento Interregionale e del dottor Giancarlo Abete, presidente della LND. Da parte nostra ci sarà il massimo supporto possibile alle società sul tema della Riforma dello Sport e ci tengo a rendere onore al lavoro svolto da parte dell’Ostiamare, attraverso sacrifici ed impegno, che ha dato credibilità ad un progetto da prendere come esempio”. A chiudere la conferenza il direttore generale Ettore Placidi: “Abbiamo costruito una squadra che può affrontare questo campionato con serenità. Ci confronteremo con un girone difficile ma il nostro impegno non deve mai essere secondo a nessuno e, in questo senso, il gruppo sta rispondendo sempre nel migliore dei modi”.