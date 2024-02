Ostiamare - Nuova Florida 1-0, il commento di Lo Schiavo "Daremo il massimo"

L’Ostiamare si gode la bella vittoria contro il Nuova Florida. Un successo di carattere ottenuto contro un avversario che ha lottato fino all’ultimo in una gara non c’ero semplice. “Stiamo vivendo un buon momento – racconta il difensore Lo Schiavo – Nonostante il pareggio sfortunato con il COS, la squadra ha continuato a lavorare durante la settimana con motivazione e con grande serietà, infatti contro il Nuova Florida abbiamo disputato un’ottima partita, riuscendo a centrare una vittoria importante. Siamo un gruppo coeso, siamo consapevoli di quello che vogliamo raggiungere e lotteremo ogni domenica per essere soddisfatti a fine stagione”. Adesso però è già tempo di tornare al lavoro perché c’è da preparare la sfida alla Cavese capolista: “Ci aspetta un big match, una partita molto importante, sarà una settimana molto impegnativa, in cui dobbiamo lavorare tanto perché il sacrificio negli allenamenti ripaga sempre la domenica. Ci prepareremo al meglio per affrontare questa partita”. In chiusura Lo Schiavo paro poi di come si st trovando in biancoviola: “Ad Ostia mi trovo molto bene , ho trovato un gruppo fantastico, composto da persone meravigliose e competenti. In questa stagione purtroppo ho avuto un po’ di infortuni che mi hanno tenuto fuori dal campo, ma lotterò fino a fine stagione con i miei compagni per raggiungere i nostri obiettivi”.

[ufficio stampa Ostiamare]