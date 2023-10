Ostiamare, Morlupo carica i suoi per l'Ardea "NF Ardea avversario insidioso ma vogliamo i tre punti”

L’Ostiamare si avvicina al weekend con tanta voglia di ripartire. Le recenti uscite sono state avare di soddisfazioni per i lidensi che però non sono mai mancati dal punto di vista della prestazione. La squadra di Perrotti si appresta così ad affrontare l’insidiosa trasferta in casa della NF Ardea ansiosa di tornare a sorridere. A dar voce allo spogliatoio biancoviola è il portiere Alessandro Morlupo che spiega come il gruppo sia unito e voglioso di tornare alla vittoria: “Sicuramente nell’ultimo periodo abbiamo raccolto poco rispetto a quanto abbiamo fatto vedere in campo.

Le sensazioni nello spogliatoio sono positive come sempre proprio perché il gruppo è forte delle recenti prestazioni. Tutta la squadra è consapevole che meritavamo di più”. L’Ostiamare questa domenica sarà dunque attesa alla sfida del Mazzucchi ma Morlupo e i suoi compagni sono pronti: “Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra in forma, con buone individualità. Non sarà semplice come del resto non lo è stata nessuna partita fino a questo momento. Noi però siamo consapevoli delle nostre qualità e di essere una squadra forte perciò domenica andremo lì per fare la nostra partita desiderosi di portare a casa i tre punti”.

[ufficio stampa Ostiamare]