L'Ostiamare non trova la chiave e il Real Monterotondo trova il punto in trasferta

Poche reti ed emozioni sul campo dell'Ostiamare, che manca l'appuntamento con la vittoria ancora una volta. A fermare l'Ostia oggi è stato il Real Monterotondo, che è riuscito a mantenere la porta inviolata nonostante la dura trasferta. Nei primi minuti l'Ostiamare fa valere la sua maggiore esperienza della categoria e si rende pericolosa con Lorusso e Vasco.

Il pericolo vero lo corrono i padroni di casa, che al 18' rischiano in un contropiede quattro contro uno sventato all'ultimo da Lazzeri. Lo stesso Lorusso va vicinissimo al gol con una traversa che poi muore sul fondo. Nella ripresa l'occasione più grossa ce l'ha l'ex Cardillo, che solo davanti al portiere manca l'appuntamento con il gol. Entrambe le squadre si dividono quindi la posta in palio, con l'Ostiamare che resta ancora al quartultimo posto in classifica e il Real Monterotondo che coglie il primo punto in campionato pur restando fanalino di coda.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D, GIRONE G

OSTIAMARE - REAL MONTEROTONDO SCALO 0-0

OSTIAMARE: Trovato, Vagnoni, Lazzeri, Orchi, Sbardella, Vasco (5'st Cardillo), Bertoldi (28'st Sordilli), Sabelli, Ippoliti (1'st Compagnone), Mastropietro, Lorusso (15'st Bianciardi). A disp.: Giori, Pacchiarotti, Rossi, Monacu, Pedone. All.: Gardini.

R. MONTEROTONDO SCALO: Proietti Gaffi, Carosi (25'st Fiorucci), Marino (49'st Albanesi), Pasqui, Saccuti, Lalli (25'st Agaci), Riccucci, Sganga, Baldassi (26'st Pascu), Tilli (40'st Zambrini). A disp.: Grussu, Passeri, Bornivelli, Lupi. All.: Gregori (squal. in panchina Marcangeli).

ARBITRO: Virgilio di Agrigento