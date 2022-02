Ostiamare, Lorusso presenta la partita con l'Arzachena "Servirà una grande gara"

L'Ostiamare è tornato alla vittoria nel girone G di Serie D battendo per 2-0 il Cassino, con l'attaccante classe 1997 Davide Lorusso tra i protagonisti e che si è raccontato ed ha raccontato del momento della squadra ai microfoni virtuali del sito ufficiale dell'Ostiamare.

“Siamo felici per aver ritrovato il successo, che mancava da alcune settimane. Sono stati tre punti fondamentali, come hai ben detto te, per poter ripartire, speriamo, verso una strada ricca di soddisfazioni. Bisogna anche dire, guardando alle ultime sconfitte, che alcuni episodi ci sono andati contro, come accaduto per esempio a Genzano. Ma dobbiamo pensare ora al presente e all’Arzachena, per continuare a vincere”.

Presente che si chiama Arzachena, quarta forza del torneo con 37 punti. La squadra sarda, allenata da Marco Nappi, ex calciatore di Fiorentina, Genoa e Atalanta, è reduce dal pari interno con il Giugliano e viene da un ottimo momento, infatti non conosce la sconfitta dal 18 Dicembre scorso. Un avversario, quindi, da prendere con le molle.

“Si, l’Arzachena è una squadra forte, con dei valori importanti. Sta sopra di noi in classifica, sta vivendo un ottimo periodo, e viene a Ostia per proseguire su questa onda positiva. Noi, però, abbiamo tutta la voglia di trovare la giusta continuità di vittorie. Servirà una grande gara, e l’approccio che abbiamo mostrato contro il Cassino e in tante altre gare. Stiamo lavorando bene, siamo vogliosi di mettere in cascina un altro risultato importante“.

Domenica è arrivata la prima vittoria per Mastrodonato, alla guida da tecnico dell’Ostiamare dopo l’esperienza con Gardini come vice. Cosa vi sta dando il mister, come è iniziata questa nuova fase?

“Sicuramente tanta motivazione, e poi ci sta trasmettendo tanta determinazione. Ma anche organizzazione tattica. Ci è dispiaciuto sicuramente per il mister Gardini, ma ora dobbiamo pensare al presente e al futuro, per raggiungere i traguardi che il Presidente Di Paolo e la dirigenza tutta vogliono ottenere. Mi trovo bene in questa realtà, faccio parte di un grande gruppo e di uno staff importante. Possiamo fare bene”

(da ostiamare.it)