Ostiamare, le prime parole di Caon "Pronto a dare il massimo per questi colori”

L’Ostiamare chiude l’anno con un grande colpo di mercato. La società biancoviola ufficializza infatti l’arrivo di Giammarco Caon, centravanti classe 2001. Cresciuto nelle giovanili della Viterbese, ha vestito poi le maglie delle giovanili di Hellas Verona, Torino e Lecce. Si trasferisce poi in prima squadra a Monterosi dove vince il campionato di Serie D e gioca una stagione in Serie C prima di approdare alla Cynthialbalonga. Adesso per l’attaccante inizia una nuova avventura: “Sono contentissimo di essere qui. L’Ostiamare è la società che mi ha cercato più di tutte e l’aver subito sentito grande fiducia attorno a me mi ha convinto a scegliere i colori biancoviola”. Caon parla poi del primo approccio con mister Galluzzo e i suoi nuovi compagni: “La prima impressione è stata più che positiva. Ho trovato un mister molto competente e uno staff davvero disponibile e attento ai dettagli. I compagni mi hanno accolto bene, ho visto un gruppo che si allena con grande intensità e pieno di elementi di valore. Sono certo che potremo fare bene alla ripresa del campionato”. La punta chiude poi parlando dei suoi obiettivi: “Sono un attaccante e perciò il primo desiderio è quello di aiutare la squadra con i miei gol ma non solo perchè anche nelle occasioni in cui non riuscissi a segnare spero di riuscire a dare il miglior contributo possibile alla squadra. Sono pronto, voglio dare il massimo per questi colori”.

[ufficio stampa Ostiamare]