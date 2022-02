Ostiamare, le parole di Tirelli "E' un gruppo dalle qualità importanti"

La sconfitta di misura con la capolista Giugliano non ha fatto perdere la speranza all'Ostiamare, che dopo la notizia dell'esonero di mister Gardini in settimana prova a ripartire con la sfida del girone G di Serie D contro l'Ostiamare. A prendere la parola per il sito ufficiale dell'Ostiamare è il centrocampista Fabrizio Tirelli, che si è aperto sul momento della squadra ostiense.

Partiamo, dunque, da questo risultato, Fabrizio. Un ko che non ci sta, per quanto visto sul campo, e che ha fatto arrabbiare il Presidente, ma anche tutti i tifosi e appassionati del club lidense che erano in tribuna o che stavano vedendo la gara in streaming:

“Si, sicuramente è un risultato che ci ha fatto arrabbiare. Abbiamo giocato per un tempo e mezzo alla pari con il Giugliano, senza soffrire praticamente. Meritavamo qualcosa in più ma, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, l’andamento della gara nel complesso ci ha anche dimostrato che possiamo giocarcela con tutti”.

Questa squadra ha un gruppo di calciatori dal potenziale immenso, ma fatica ad esplodere. Cosa manca per te, per un definitivo salto di qualità?

“Hai ragione, la squadra è molto forte. E’ un gruppo composto da calciatori dalle qualità importanti. Credo che il difetto da limare sia la mancanza di malizia in alcune circostanze del match, un pizzico di esperienza che si acquisisce con il tempo. Sto cercando di dare, in tal senso, un contributo, per aiutare soprattutto i più giovani, mettendo al loro servizio e del gruppo la mia esperienza”.

L’Ostiamare sembrava aver trovato il percorso giusto, con le 5 vittorie consecutive. Invece poi è arrivato il ko di Genzano e questo casalingo con i campani. Due ko che, per tanti motivi, fanno male. Ora l’insidiosa trasferta di Monterotondo, contro una squadra affamata di punti, vista la classifica. Quale è la ricetta per tornare a vincere?

“Con il lavoro settimanale, con la concentrazione massima in ogni situazione. Ci siamo preparati e ci stiamo preparando bene per la prossima sfida, e vogliamo tornare a vincere. Sarà dura, perché il Monterotondo ha una classifica che non rispecchia i valori del gruppo. Inoltre il loro allenatore l’ho avuto due anni a Rieti e ha grandi capacità. Dovremmo dare ancora di più per uscire con un risultato positivo”.

Come detto nell’apertura, c’è stato l’esonero di Aldo Gardini, deciso dalla Società dopo il ko con il Giugliano. Come avete reagito a questa scelta?

“Il cambio tecnico, purtroppo, fa parte del gioco. Noi calciatori non entriamo in queste cose, che sono compito della Società, e dobbiamo solamente dare il massimo in allenamento e in campo la domenica. Sicuramente dispiace ma, ripeto, bisogna pensare solamente al match e a portare via i tre punti”.

In chiusura un piccolo bilancio di queste prime settimane in biancoviola.

“Guarda, non posso che ringraziare tutti per l’accoglienza avuta. Mi hanno fatto sentire subito uno di casa. Inoltre si respira ad Ostia la voglia di arrivare in alto, di primeggiare, che si rispecchia anche nella rabbia del Presidente a fine gara, e nella sua ambizione e volontà di riportare Ostia dove merita. Quindi forza Ostia e appuntamento a Sabato”.

(dal sito ostiamare.it)