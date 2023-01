Ostiamare, le parole di Taviani "Vogliamo i tre punti"

L’Ostiamare si prepara alla trasferta in casa dell’Orvietana. Una gara sicuramente importante per i biancoviola che, non a caso, hanno curato ogni minimo dettaglio nel corso della settimana. “Siamo sulla strada giusta – racconta Tommaso Taviani – abbiamo lavorato bene, siamo carichi e abbiamo voglia di fare punti. Dobbiamo restare tranquilli e sono certo che riusciremo a centrare il risultato che tutti speriamo”. L’attaccante, appena arrivato e fresco di esordio nel finale del match di domenica scorsa contro la Sangiovannese, si sta inserendo sempre meglio negli schemi di mister Galluzzo ed è pronto a dare il massimo anche contro l’Orvietana: “Sappiamo che si sono rinforzati molto ma siamo pronti ad affrontarli nel migliore dei modi. Il nostro obiettivo è solo uno, i tre punti, anche per dare valore al nostro grande lavoro durante la settimana. Personalmente – chiude poi l’attaccante – mi trovo sempre meglio. Devo ancora raggiungere la condizione migliore ma, nello scacchiere tattico del mister, mi trovo a mio agio in tutti e tre i ruoli dell’attacco. Tanti ragazzi poi li conoscevo già e perciò non è stato difficile trovare il giusto feeling in mezzo al campo. Sono davvero felice di essere qui, ogni giorno sono sempre più convinto che l’Ostiamare sia stata la scelta giusta per me”.

[ufficio stampa Ostiamare]