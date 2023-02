Ostiamare, le parole di Succi “Con il Terranuova gara fondamentale”

Jacopo Succi serra le fila: “Con il Terranuova gara fondamentale”. È lui a dar voce ad un’Ostiamare che vuole subito tornare a correre come dimostra anche il gran lavoro svolto in settimana dai ragazzi di Perrotti: “È stata una settimana importante. Dopo una sconfitta non è semplice ma siamo stati bravi, sia noi giocatori che lo staff nell’aiutarci, a riportare subito la concentrazione e la carica giusta per affrontare una partita come quella che ci aspetta domenica”. Succi si concentra poi proprio sui prossimi avversari con la consapevolezza che nulla può essere lasciato al caso: “Servirà scendere in campo subito con il piglio giusto perché ci giochiamo uno scontro diretto contro una formazione che viene da una grande vittoria. Sono in fiducia ma noi arriviamo a questo scontro dopo esserci preparati nel modo giusto. Gare del genere non sono mai semplici da affrontare, soprattutto perché siamo nel girone di ritorno dove fare punti è sempre più complicato. Noi dovremo essere bravi ad avere pazienza, essere compatti senza palla per poi cercare lo spazio giusto per far gol e portare così a casa una partita che per noi è fondamentale. Domenica vogliamo fare risultato per cercare di aprire un filotto di risultati che ci permetta di uscire da questa zona di classifica che non ci compete”.

[ufficio stampa Ostiamare]